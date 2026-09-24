El Concejo Deliberante sesionará hoy con más de 35 temas en el orden del día

El Concejo Deliberante llevará adelante hoy, desde las 19:30, su décimo cuarta sesión ordinaria del período 2026, con una agenda que contempla más de 35 asuntos incluidos en el orden del día.

Durante la jornada, los concejales abordarán distintos proyectos que incluyen pedidos al Departamento Ejecutivo y a organismos vinculados con servicios públicos, además de iniciativas orientadas a reconocer actividades, proyectos y aportes desarrollados por instituciones y vecinos de la ciudad.

Uno de los temas que volverá a ocupar un lugar central en el recinto será la situación de los usuarios de Aguas de la Ciudad. El expediente, impulsado por la concejal Sol Di Gerónimo, propone solicitar al Departamento Ejecutivo que realice gestiones ante OSEBAL SAPEM para disponer la suspensión del envío de intimaciones prejudiciales a aquellos usuarios que mantienen deudas.

La iniciativa apunta a intervenir sobre la situación que atraviesan vecinos alcanzados por reclamos vinculados al servicio de agua, y plantea la necesidad de avanzar en gestiones ante la empresa prestadora.

Por otra parte, la actividad de taxis y remises también tendrá un lugar destacado en la sesión. Un proyecto presentado por los concejales Capeccio, Marchegiani y Guillén propone solicitar al Departamento Ejecutivo que elimine las tasas, derechos y cánones correspondientes a taxis y remises de los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2027.

De esta manera, la sesión de este jueves tendrá entre sus principales ejes el análisis de cuestiones vinculadas a servicios públicos y a la actividad de trabajadores del transporte, además de una serie de iniciativas de carácter institucional y comunitario.

La sesión comenzará a las 19:30 y permitirá avanzar con el tratamiento de los distintos expedientes incluidos en el orden del día.