Omar Arreguito integró una nueva concentración de la Selección Argentina de Fútbol 7

El entrenador balcarceño Omar Arreguito volvió a formar parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, “Los Tigres”, durante una nueva concentración que se llevó a cabo días atrás en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

La convocatoria reunió a 16 jugadores y al cuerpo técnico del seleccionado, en el marco de la preparación que el equipo viene desarrollando de cara a los compromisos internacionales previstos para 2027. Entre ellos se encuentra la próxima Copa América, que tendrá como sede a Canadá.

“Los Tigres” afrontan esta etapa con el antecedente reciente de haber sido subcampeones de la Copa América disputada en Uruguay en octubre de 2025, resultado que forma parte del proceso de crecimiento y consolidación del seleccionado argentino.

Durante la concentración se llevaron adelante distintas actividades destinadas a evaluar y realizar un seguimiento de las condiciones físicas y técnico-tácticas de los integrantes del plantel. También se trabajó específicamente sobre las capacidades condicionales y coordinativas propias del fútbol para personas con parálisis cerebral.

En el plano futbolístico, las jornadas estuvieron orientadas además al perfeccionamiento de aspectos técnicos, tanto individuales como colectivos, con el objetivo de continuar fortaleciendo el funcionamiento del equipo.

“Cada concentración representa una oportunidad fundamental para seguir creciendo, consolidar nuestra identidad de juego y fortalecer el camino de la Selección Argentina hacia los próximos desafíos internacionales”, señalaron desde el cuerpo técnico.

Para Arreguito, la participación representa una nueva experiencia dentro de un proceso que lo tiene como integrante del equipo de trabajo de “Los Tigres”, acompañando la preparación del seleccionado argentino rumbo a sus próximos desafíos internacionales.