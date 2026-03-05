Balcarceña sufrió quemaduras en incendio

En la madrugada de este martes, sobre la Ruta Provincial 55, se registró incendió de magnitud que involucró a una mujer de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre Estancia El Moro y Pieres, cuando por causas que deberán establecerse un Chevrolet Corsa comenzó a prenderse fuego de manera repentina. La conductora, una mujer oriunda de Balcarce, sufrió diversas quemaduras producto del dramático episodio.

Tras el alerta, la víctima fue trasladada al Hospital Municipal Gaspar Campos de Lobería, donde quedó internada de manera preventiva para la evaluación y seguimiento de sus lesiones.

En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Lobería, quienes lograron extinguir las llamas del vehículo, que sufrió destrucción total. Además, debieron controlar el fuego que se había extendido hacia la banquina, afectando una franja de aproximadamente 100 por 50 metros.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes para determinar el origen del incendio.