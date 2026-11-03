Bancos: habrá cinco días consecutivos sin atención presencial en noviembre y dudas por el miércoles 11 en Buenos Aires

El cierre comenzará el viernes 6 por el Día del Trabajador Bancario y se extenderá hasta el martes 10, debido a los feriados y al fin de semana. En la provincia de Buenos Aires, el miércoles 11 también fue declarado feriado por la visita del papa León XIV, aunque resta confirmar cómo funcionarán las sucursales.

Noviembre tendrá un calendario particular para los usuarios de los servicios bancarios. Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 inclusive, como consecuencia de la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados relacionados con la visita del papa León XIV.

La interrupción de la atención presencial comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario. La medida continuará durante el sábado 7 y el domingo 8, jornadas en las que habitualmente no hay atención al público.

A ese período se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional por la llegada del Pontífice, y el martes 10, establecido como feriado bancario en todo el país por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, el jueves 5 será la última jornada hábil para realizar trámites presenciales antes de los cinco días de cierre. Por eso, quienes necesiten efectuar operaciones por ventanilla deberán anticiparse y organizar sus gestiones.

Qué pasará el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires

Una de las particularidades del calendario se presenta el miércoles 11 de noviembre. Si bien el cierre bancario general finalizará el martes 10, esa fecha también fue declarada feriado en la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV.

Sin embargo, el miércoles 11 no aparece incluido en el calendario general de feriados bancarios publicado por el Banco Central.

Por este motivo, todavía será necesario confirmar con cada entidad financiera cómo funcionarán las sucursales bonaerenses durante esa jornada y si habrá atención presencial o alguna modalidad especial.

La recomendación para los clientes es consultar previamente con su banco antes de concurrir a realizar trámites.

Otro día sin bancos: el lunes 23 de noviembre

El calendario de noviembre tendrá además otro cierre importante. El lunes 23 no habrá atención bancaria presencial debido al feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, contemplado en el cronograma del BCRA.

Así, noviembre contará con seis jornadas sin actividad bancaria presencial vinculadas a los feriados y al fin de semana del primer tramo del mes y al feriado del 23, sin contar los restantes sábados y domingos.

En este contexto, será importante tener presentes las fechas para evitar inconvenientes y anticipar pagos, extracciones y trámites que requieran atención en las sucursales.