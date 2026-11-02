Efecto «Super Niño»: el Municipio efectúa tareas de mantenimiento

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa desarrollando intervenciones en diferentes puntos de Balcarce, con tareas vinculadas a la infraestructura y el mantenimiento de la vía pública.

Desde el área señalaron que los trabajos se llevan adelante de acuerdo con las condiciones climáticas, aprovechando los períodos de buen tiempo para avanzar con las obras previstas.

En ese marco, se ejecutan tareas de construcción de cordón cuneta sobre calle 47, en la intersección con avenida Centenario y calle 16.

Por otra parte, se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento de canales sobre avenida Favaloro, en el tramo comprendido entre las calles 48 y 52. Estas intervenciones tienen como objetivo favorecer el escurrimiento del agua y conservar en condiciones adecuadas esos espacios.

Desde el Municipio indicaron que se mantiene un esquema de trabajo en distintos sectores del ejido urbano, procurando optimizar los recursos disponibles y avanzar con las obras y tareas de mantenimiento.