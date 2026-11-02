Laura Bondar y Franco Coria clasificaron a la final nacional para llegar al Festival de Cosquín

Los artistas balcarceños se consagraron en el rubro Solista Vocal durante la instancia definitoria realizada en Mar del Plata. Ahora buscarán un lugar en la grilla del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en enero próximo.

Laura Bondar acompañada por Valentín Gómez y Franco Coria dieron un importante paso en su camino hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, al consagrarse este domingo en la instancia final del certamen que reúne a los artistas que buscan un lugar en el tradicional encuentro folklórico. Se trata del Certamen Nuevos Valores Pre Cosquín 2026/2027.

Los representantes de Balcarce habían conseguido su clasificación tras ganar la instancia de subsede desarrollada en Mar del Plata. Durante este viernes, sábado y domingo participaron de las etapas definitorias, dentro del rubro Solista Vocal, y lograron acceder a la gran final.

Las instancias competitivas tuvieron como escenarios el Museo MAR y la Sala Payró, donde los artistas locales demostraron su talento y consiguieron la consagración que les permitirá continuar en carrera.

El próximo desafío tendrá lugar sobre el escenario mayor de la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, donde se definirá quiénes formarán parte de la programación de la próxima edición del festival, prevista para enero.

De esta manera, Laura Bondar y Franco Coria representarán a Balcarce en una instancia de gran relevancia dentro del circuito folklórico nacional, con la ilusión de alcanzar un lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de la música popular argentina.