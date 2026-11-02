Petruccelli presentó un proyecto para prevenir maniobras peligrosas de menores en bicicleta en la vía pública

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó un proyecto de Comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo para solicitar la implementación de medidas preventivas ante las maniobras peligrosas que realizan grupos de menores en bicicleta en distintos sectores de Balcarce.

La iniciativa surge a partir de la preocupación manifestada por vecinos del barrio Las Retamas y sectores aledaños, quienes advierten sobre distintas situaciones de riesgo en la vía pública.

Según lo planteado, los episodios se registran principalmente en avenida Dorrego (calle 40), entre 55 y avenida Pueyrredón (calle 39), y en calle 47, entre avenida Suipacha (32) y avenida Dorrego (40). En esos sectores se habrían observado maniobras como willys, circulación sin manos y otras conductas que ponen en peligro tanto a los menores que las realizan como a conductores y peatones.

A través del proyecto, Petruccelli solicita que el Municipio evalúe la implementación de controles preventivos y una mayor presencia de las áreas competentes. También propone desarrollar acciones de concientización y educación vial.

Por otra parte, el pedido contempla que el Departamento Ejecutivo, a través del área de Seguridad y del funcionario responsable, analice la posibilidad de extender estas medidas a otros espacios públicos donde se detecten situaciones similares, como el atrio de la Iglesia y aquellos otros lugares que considere necesarios.

Desde el planteo se remarca que la iniciativa responde a un reclamo concreto de los vecinos y apunta a intervenir de manera preventiva para evitar posibles accidentes. «Prevenir antes de que tengamos que lamentar un accidente» es el objetivo que acompaña la presentación.