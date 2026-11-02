Realizarán tareas de mantenimiento y conservación del arbolado en Plaza Libertad

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales llevará adelante trabajos de mantenimiento y conservación del arbolado en Plaza Libertad, específicamente en el sector comprendido entre las calles 17 y 18, frente al Museo del Automovilismo “Juan Manuel Fangio”.

Las intervenciones previstas contemplan la realización de podas sanitarias, que incluirán el retiro de ramas secas, quebradas o enfermas. Además, se avanzará con la preparación de aquellos ejemplares cuya extracción haya sido indicada por razones de seguridad.

Desde el área municipal informaron que las tareas se desarrollarán en función de las recomendaciones incluidas en un informe técnico de evaluación de riesgo elaborado por el ingeniero Ariel Splenser y presentado ante la dependencia durante 2025.

Asimismo, solicitaron la comprensión de la comunidad y recomendaron evitar permanecer o circular por el sector mientras se desarrollen los trabajos.

La medida tiene como objetivo prevenir posibles inconvenientes y permitir que el personal municipal pueda realizar las intervenciones con las condiciones de seguridad necesarias.