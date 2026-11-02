La Cámpora Balcarce alcanzó las 50 jornadas solidarias con trabajos en el Club San Lorenzo

La agrupación La Cámpora Balcarce informó que alcanzó las 50 jornadas solidarias en instituciones públicas de la ciudad, a partir de distintas intervenciones destinadas a mejorar sus instalaciones.

En esta oportunidad, los integrantes de la organización realizaron trabajos de pintura en el Club San Lorenzo, sumando así una nueva institución a las que recibieron colaboración a través de estas iniciativas.

Según destacaron desde la agrupación, ya son 50 las instituciones públicas de Balcarce en las que colaboraron solidariamente con tareas de pintura y albañilería.

«Creemos que hacer es estar. Es nuestra forma de expresarnos. De colaborar con los vecinos y junto a ellos. Es generar comunidad organizada», expresaron desde La Cámpora Balcarce al compartir la experiencia.

De esta manera, la organización puso en valor el recorrido de estas jornadas, orientadas al mejoramiento de espacios comunitarios mediante el trabajo solidario y la participación colectiva.