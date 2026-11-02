Gran fin de semana para las categorías menores de la Escuela Municipal de Básquetbol

Las categorías menores de la Escuela Municipal de Básquetbol, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, tuvieron un destacado desempeño durante el fin de semana en la etapa de definición de la Liga Marplatense de la disciplina. Los Cadetes volvieron a meterse en la final del certamen, mientras que los Infantiles alcanzaron las semifinales y los Juveniles comenzaron con una victoria su serie.

En la categoría Cadetes, los representantes balcarceños superaron ampliamente a Sudamérica de Miramar por 55 a 39 y cerraron la serie 2 a 0, resultado que les permitió acceder nuevamente a la final del torneo. De esta manera, el equipo ratifica la buena temporada que viene desarrollando.

La primera final será el próximo lunes, cuando enfrentarán a Kimberley de Mar del Plata, en busca del título.

Por su parte, los Infantiles también tuvieron motivos para celebrar. Volvieron a imponerse ante Unión de Mar del Plata, esta vez por un ajustado 51 a 48, y consiguieron el pase a las semifinales. En la próxima instancia deberán medirse con Sporting de Mar del Plata.

En tanto, los Juveniles se quedaron con el primer punto de la serie frente a Peñarol, en la llave correspondiente a la definición de los puestos del noveno al duodécimo lugar. El triunfo fue por 65 a 52 y el segundo encuentro se disputará el próximo fin de semana en Mar del Plata.

Desde la Escuela Municipal destacaron el trabajo de los equipos y el compromiso de los jugadores a lo largo de la temporada.

“Seguimos compitiendo, creciendo y disfrutando de este deporte que tanto nos une. Cada partido es una oportunidad para aprender, superarnos y seguir construyendo equipo. Detrás de cada resultado hay compromiso, entrenamiento y muchas ganas de representar a nuestra ciudad”, expresaron desde la institución.