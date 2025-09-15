10.3 C
Básquet: dos victorias en Tandil para La Escuela Municipal de Básquet

La Escuela Municipal de Básquet logró dos importantes triunfos en su visita al Club Independiente de Tandil, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación de Básquet de esa ciudad serrana.

El encuentro tuvo lugar el pasado jueves, aprovechando la jornada sin clases por el Día del Maestro, y contó con la participación de cinco equipos municipales en distintas categorías formativas.

El saldo de la jornada fue de dos victorias y tres derrotas para los equipos locales:

Sub-11: 48-64 (derrota).

Sub-13 Verde: 51-37 (victoria).

Sub-13 Blanco: 39-56 (derrota).

Sub-15: 50-34 (victoria).

Sub-17: 27-52 (derrota).

Más allá de los resultados, fue una valiosa experiencia para los jóvenes deportistas, que continúan sumando rodaje y aprendizaje en el desarrollo de su formación deportiva.

