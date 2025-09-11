Bautista Dadín entre los elegidos para jugar la Copa Libertadores con River

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, realizó tres modificaciones en la lista de buena fe de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Palmeiras. Una de las principales novedades es la inclusión del delantero Bautista Dadín, jugador de 19 años nacido en Balcarce.

Dadín ocupará el dorsal número 27 en reemplazo de Franco Mastantuono, recientemente transferido al Real Madrid. El atacante se ha venido desempeñando como goleador en la Reserva y ya sumó minutos oficiales en Primera División. En agosto debutó ante Godoy Cruz y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Clubes. El futbolista inició su carrera en Los Patos FC de Balcarce y luego se incorporó a las divisiones inferiores de River.

Además de Dadín, fueron incluidos en la lista el defensor Lautaro Rivero, proveniente de Central Córdoba, y el mediocampista Juan Cruz Meza, hermano de Maxi Meza. Estos tres futbolistas reemplazan a Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez), Santiago Simón (transferido a Toluca) y el mencionado Mastantuono.

Con estas modificaciones, se destaca la presencia de una importante cantidad de jugadores surgidos en las divisiones inferiores del club. River afrontará el cruce ante Palmeiras con el primer partido previsto para el 17 de septiembre en el estadio Monumental y la revancha el 24 en San Pablo. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito.

Lista de buena fe de River para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025:

Franco Armani Federico Gattoni Gonzalo Montiel Juan Carlos Portillo Germán Pezzella Maximiliano Salas Maximiliano Meza Miguel Borja Juan Fernando Quintero Facundo Colidio Lautaro Rivero Sebastián Boselli Sebastián Driussi Fabricio Bustos Paulo Díaz Gonzalo Martínez Milton Casco Marcos Acuña Kevin Castaño Matías Galarza Enzo Pérez Jeremías Ledesma Ignacio Fernández Bautista Dadín Lucas Martínez Quarta Agustín Ruberto Agustín de la Cuesta Giuliano Galoppo Giorgio Costantini Ulises Giménez Lucas Lavagnino Ian Subiabre Santiago Lencina Lucas Obregón Santiago Beltrán Jeremías Martinet Juan Cruz Meza