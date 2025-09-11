10.3 C
Balcarce
jueves 11, septiembre, 2025
Bautista Dadín entre los elegidos para jugar la Copa Libertadores con River

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, realizó tres modificaciones en la lista de buena fe de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Palmeiras. Una de las principales novedades es la inclusión del delantero Bautista Dadín, jugador de 19 años nacido en Balcarce.

Dadín ocupará el dorsal número 27 en reemplazo de Franco Mastantuono, recientemente transferido al Real Madrid. El atacante se ha venido desempeñando como goleador en la Reserva y ya sumó minutos oficiales en Primera División. En agosto debutó ante Godoy Cruz y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Clubes. El futbolista inició su carrera en Los Patos FC de Balcarce y luego se incorporó a las divisiones inferiores de River.

Además de Dadín, fueron incluidos en la lista el defensor Lautaro Rivero, proveniente de Central Córdoba, y el mediocampista Juan Cruz Meza, hermano de Maxi Meza. Estos tres futbolistas reemplazan a Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez), Santiago Simón (transferido a Toluca) y el mencionado Mastantuono.

Con estas modificaciones, se destaca la presencia de una importante cantidad de jugadores surgidos en las divisiones inferiores del club. River afrontará el cruce ante Palmeiras con el primer partido previsto para el 17 de septiembre en el estadio Monumental y la revancha el 24 en San Pablo. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito.

Lista de buena fe de River para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025:

  1. Franco Armani
  2. Federico Gattoni
  3. Gonzalo Montiel
  4. Juan Carlos Portillo
  5. Germán Pezzella
  6. Maximiliano Salas
  7. Maximiliano Meza
  8. Miguel Borja
  9. Juan Fernando Quintero
  10. Facundo Colidio
  11. Lautaro Rivero
  12. Sebastián Boselli
  13. Sebastián Driussi
  14. Fabricio Bustos
  15. Paulo Díaz
  16. Gonzalo Martínez
  17. Milton Casco
  18. Marcos Acuña
  19. Kevin Castaño
  20. Matías Galarza
  21. Enzo Pérez
  22. Jeremías Ledesma
  23. Ignacio Fernández
  24. Bautista Dadín
  25. Lucas Martínez Quarta
  26. Agustín Ruberto
  27. Agustín de la Cuesta
  28. Giuliano Galoppo
  29. Giorgio Costantini
  30. Ulises Giménez
  31. Lucas Lavagnino
  32. Ian Subiabre
  33. Santiago Lencina
  34. Lucas Obregón
  35. Santiago Beltrán
  36. Jeremías Martinet
  37. Juan Cruz Meza
