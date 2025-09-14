Boca sigue en la cima del torneo local de fútbol

Este fin de semana se desarrolló la 16ª fecha del Torneo Oficial 2025 – Copa Centenario “Club Atlético San Agustín”, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.
Resultados del sábado:
En la cancha de Atlético San Manuel, el local fue derrotado 2-0 por Boca Juniors, con dos goles de Cejas.
En el Estadio “Juan C. Gentile”, Racing FC venció 2-0 a Ferroviarios. Salvio y Farías marcaron los goles del conjunto ganador.
En la cancha “Néstor Fabrizzi”, Sportivo Trabajo Mitre superó por 5-0 a Deportivo Los Pinos. Bustos convirtió tres tantos, mientras que Larroquet y Blanco completaron el marcador.
Resultados del domingo:
En el Estadio Municipal “Gral. Balcarce”, Atlético San Agustín y Amigos Unidos empataron 1-1. Ledesma anotó para el “Trico” y Charmelo igualó de penal para el “Rojinegro”.
En el Club Teléfonos, FC Agrarias cayó 3-0 frente a Los Patos FC. Stio convirtió dos goles y Gargiulo cerró el resultado.
Tabla de posiciones (tras 16 fechas):
- Boca Juniors: 31
- Ferroviarios: 27
- Racing FC: 27
- Los Patos FC: 27
- Sportivo Trabajo Mitre: 24
- Amigos Unidos: 20
- FC Agrarias: 20
- Atlético San Agustín: 17
- Atlético San Manuel: 13
- Deportivo Los Pinos: 9
- San Lorenzo: 3
Próxima fecha (17ª):
- Deportivo Los Pinos vs. Amigos Unidos
- Ferroviarios vs. Atlético San Manuel
- Boca Juniors vs. FC Agrarias
- San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre
- Atlético San Agustín vs. Racing FC
- Libre: Los Patos FC