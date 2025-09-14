Boca sigue en la cima del torneo local de fútbol

Este fin de semana se desarrolló la 16ª fecha del Torneo Oficial 2025 – Copa Centenario “Club Atlético San Agustín”, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.

Resultados del sábado:

En la cancha de Atlético San Manuel, el local fue derrotado 2-0 por Boca Juniors, con dos goles de Cejas.

En el Estadio “Juan C. Gentile”, Racing FC venció 2-0 a Ferroviarios. Salvio y Farías marcaron los goles del conjunto ganador.

En la cancha “Néstor Fabrizzi”, Sportivo Trabajo Mitre superó por 5-0 a Deportivo Los Pinos. Bustos convirtió tres tantos, mientras que Larroquet y Blanco completaron el marcador.

Resultados del domingo:

En el Estadio Municipal “Gral. Balcarce”, Atlético San Agustín y Amigos Unidos empataron 1-1. Ledesma anotó para el “Trico” y Charmelo igualó de penal para el “Rojinegro”.

En el Club Teléfonos, FC Agrarias cayó 3-0 frente a Los Patos FC. Stio convirtió dos goles y Gargiulo cerró el resultado.

Tabla de posiciones (tras 16 fechas):

Boca Juniors: 31

Ferroviarios: 27

Racing FC: 27

Los Patos FC: 27

Sportivo Trabajo Mitre: 24

Amigos Unidos: 20

FC Agrarias: 20

Atlético San Agustín: 17

Atlético San Manuel: 13

Deportivo Los Pinos: 9

San Lorenzo: 3

Próxima fecha (17ª):

Deportivo Los Pinos vs. Amigos Unidos

Ferroviarios vs. Atlético San Manuel

Boca Juniors vs. FC Agrarias

San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre

Atlético San Agustín vs. Racing FC

Libre: Los Patos FC