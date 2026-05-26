martes 26, mayo, 2026

Bomberos Voluntarios celebra sus 75 años con actividades abiertas a toda la comunidad

En el marco de la Semana del Bombero Voluntario y celebrando el 75° aniversario de la institución, Bomberos Voluntarios de Balcarce diagramó una amplia agenda de actividades destinadas a toda la comunidad, con propuestas educativas, culturales y conmemorativas.

El cronograma comenzó el pasado sábado con un emotivo acto realizado en el Museo Histórico Municipal, donde quedó oficialmente inaugurada la muestra “Historia y vocación de servicio”. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre Bomberos Voluntarios de Balcarce y el área de Cultura municipal, con el objetivo de homenajear la trayectoria y el compromiso de la institución a lo largo de sus 75 años.

Durante los próximos días habrá visitas educativas al Cuartel Central, campañas solidarias, charlas abiertas, actos protocolares, una noche de gala y actividades de cierre con simulacros y desfile.

Programa de actividades:

FechaHorarioActividadLugar
27 de mayo08:00 a 16:00Visita Nivel Primario y SecundarioCuartel Central
28 de mayo08:00 a 16:00Visita Nivel InicialCuartel Central
29 de mayo08:00Campaña de donación de sangreCuartel Central
31 de mayo15:00Charla de RCP y DEA para la comunidadEscalinatas Museo Histórico Municipal
31 de mayo17:30“Historias de una Pasión”Museo Histórico Municipal
1 de junioVisitas a instituciones de la ciudadDiferentes espacios
2 de junio08:00Acto en Destacamento N°1San Agustín
2 de junio13:30Acto protocolarCuartel Central
2 de junio19:30Noche de galaTeatro Municipal
5 de junio10:00Plantación árbol 75° aniversarioPlaza Libertad
6 de junio14:00Muestra y simulacroCentro de Entrenamiento
6 de junio17:00Desfile de cierre

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