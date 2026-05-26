Bomberos Voluntarios celebra sus 75 años con actividades abiertas a toda la comunidad

En el marco de la Semana del Bombero Voluntario y celebrando el 75° aniversario de la institución, Bomberos Voluntarios de Balcarce diagramó una amplia agenda de actividades destinadas a toda la comunidad, con propuestas educativas, culturales y conmemorativas.
El cronograma comenzó el pasado sábado con un emotivo acto realizado en el Museo Histórico Municipal, donde quedó oficialmente inaugurada la muestra “Historia y vocación de servicio”. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre Bomberos Voluntarios de Balcarce y el área de Cultura municipal, con el objetivo de homenajear la trayectoria y el compromiso de la institución a lo largo de sus 75 años.
Durante los próximos días habrá visitas educativas al Cuartel Central, campañas solidarias, charlas abiertas, actos protocolares, una noche de gala y actividades de cierre con simulacros y desfile.
Programa de actividades:
|Fecha
|Horario
|Actividad
|Lugar
|27 de mayo
|08:00 a 16:00
|Visita Nivel Primario y Secundario
|Cuartel Central
|28 de mayo
|08:00 a 16:00
|Visita Nivel Inicial
|Cuartel Central
|29 de mayo
|08:00
|Campaña de donación de sangre
|Cuartel Central
|31 de mayo
|15:00
|Charla de RCP y DEA para la comunidad
|Escalinatas Museo Histórico Municipal
|31 de mayo
|17:30
|“Historias de una Pasión”
|Museo Histórico Municipal
|1 de junio
|—
|Visitas a instituciones de la ciudad
|Diferentes espacios
|2 de junio
|08:00
|Acto en Destacamento N°1
|San Agustín
|2 de junio
|13:30
|Acto protocolar
|Cuartel Central
|2 de junio
|19:30
|Noche de gala
|Teatro Municipal
|5 de junio
|10:00
|Plantación árbol 75° aniversario
|Plaza Libertad
|6 de junio
|14:00
|Muestra y simulacro
|Centro de Entrenamiento
|6 de junio
|17:00
|Desfile de cierre
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