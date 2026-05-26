Bomberos Voluntarios celebra sus 75 años con actividades abiertas a toda la comunidad

En el marco de la Semana del Bombero Voluntario y celebrando el 75° aniversario de la institución, Bomberos Voluntarios de Balcarce diagramó una amplia agenda de actividades destinadas a toda la comunidad, con propuestas educativas, culturales y conmemorativas.

El cronograma comenzó el pasado sábado con un emotivo acto realizado en el Museo Histórico Municipal, donde quedó oficialmente inaugurada la muestra “Historia y vocación de servicio”. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre Bomberos Voluntarios de Balcarce y el área de Cultura municipal, con el objetivo de homenajear la trayectoria y el compromiso de la institución a lo largo de sus 75 años.

Durante los próximos días habrá visitas educativas al Cuartel Central, campañas solidarias, charlas abiertas, actos protocolares, una noche de gala y actividades de cierre con simulacros y desfile.

Programa de actividades:

Fecha Horario Actividad Lugar 27 de mayo 08:00 a 16:00 Visita Nivel Primario y Secundario Cuartel Central 28 de mayo 08:00 a 16:00 Visita Nivel Inicial Cuartel Central 29 de mayo 08:00 Campaña de donación de sangre Cuartel Central 31 de mayo 15:00 Charla de RCP y DEA para la comunidad Escalinatas Museo Histórico Municipal 31 de mayo 17:30 “Historias de una Pasión” Museo Histórico Municipal 1 de junio — Visitas a instituciones de la ciudad Diferentes espacios 2 de junio 08:00 Acto en Destacamento N°1 San Agustín 2 de junio 13:30 Acto protocolar Cuartel Central 2 de junio 19:30 Noche de gala Teatro Municipal 5 de junio 10:00 Plantación árbol 75° aniversario Plaza Libertad 6 de junio 14:00 Muestra y simulacro Centro de Entrenamiento 6 de junio 17:00 Desfile de cierre —