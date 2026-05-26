martes 26, mayo, 2026

Nuevo corte de energía para este miércoles

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer un nuevo corte del servicio   eléctrico para este miércoles 27 en el horario de 07:30 a 9:30.

Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

·         Calle 109 entre Av. San Martín y calle 14, ambas veredas.

·         Calle 107 entre Av. San Martín y calle 14, ambas veredas.

·         Calle 107 entre Av. San Martín y calle 20, ambas veredas.

·         Calle 18 entre Av. Italia (107) y calle 109, ambas veredas. 

·         Calle 16 entre calle 109 y calle 103, ambas veredas.

·         Calle 14 calle 109 y calle 105, ambas veredas.

0
19
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.