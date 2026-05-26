Ramiro Pinilla y Thomás Navarro (G. Chaves) campeones en segunda categoría en “La Feliz”

El balcarceño Ramiro Pinilla se consagró campeón en el torneo de segunda categoría de pádel disputado en las instalaciones de San Remo Sport, en Mar del Plata, formando dupla con Thomás Navarro, oriundo de Gonzales Chaves, en un certamen que reunió a numerosas parejas de la región y contó con una importante presencia de público.

La competencia mostró un gran nivel deportivo y la dupla Pinilla-Navarro tuvo una actuación sobresaliente desde el inicio. En la fase de grupos lograron puntaje ideal tras imponerse primero ante Lucas Gaggino y Thiago Darrera por 6/3 y 6/1, mientras que luego superaron a Ulises Ciano y Franco Greco por 6/4 y 6/3.

Gracias a esos resultados avanzaron a las semifinales, instancia en la que protagonizaron un duro encuentro frente a Bucella y O’Farrel. Allí consiguieron el pase a la final luego de un ajustado triunfo por 7/5 y 7/6.

En el partido decisivo volvieron a medirse ante Ciano y Greco. Tras ceder el primer set por 7/5, la dupla integrada por Pinilla y Navarro reaccionó de gran manera y revirtió el marcador con parciales de 6/2 y 6/3 para quedarse con el título de campeón en la competitiva divisional.

LO QUE VIENE

Luego de este importante logro, el joven jugador balcarceño ya se enfoca en su próximo desafío. Los días 13 y 14 del mes próximo competirá en un torneo provincial que se desarrollará en la ciudad de La Plata.

En esa oportunidad, y tras haber sido ascendido, Pinilla participará en segunda categoría junto al marplatense Ramiro Ciano.