Allanaron una vivienda y hallaron la ropa usada en un robo: el ladrón se había llevado alianzas de oro y dos armas de fuego de herencia familiar

Un trabajo coordinado entre la Estación de Policía Comunal Balcarce y la SubDDI Balcarce derivó en el allanamiento de una vivienda de esta ciudad y en el avance de la causa contra el presunto autor de un robo ocurrido el día anterior.

Según se informó, el hecho que dio origen a la investigación tuvo lugar en Avenida Favaloro al 800, donde un sujeto con frondoso prontuario penal ingresó por la parte trasera de una vivienda particular y se apoderó de un par de alianzas de oro y dos armas de fuego calibre 22, elementos que pertenecían a la herencia familiar de los propietarios.

En el marco de la investigación, el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de la Dra. Frende, libró una orden de registro domiciliario y requisa personal sobre el domicilio del sospechoso, ubicado en calle 30 entre 5. Al llevarse a cabo la diligencia, los efectivos hallaron en el interior del inmueble las prendas de vestir que el imputado habría utilizado al momento de cometer el ilícito, elemento clave para la causa.

La Fiscalía Local, a cargo del Dr. Moure, dispuso que el imputado fuera notificado del íntegro contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal, en el marco de la causa iniciada por el delito de robo.