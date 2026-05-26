Veiga y Arislur brillaron en Mendoza y fueron convocados al Nacional A de Bariloche

Los balcarceños Santiago Veiga y Alfonso Arislur tuvieron una destacada actuación en el Nacional C de handball disputado en Mendoza, donde finalizaron en la novena posición representando a la Asociación Atlántica de Balonmano (Asabal).

Ambos jugadores integran la Escuela Municipal de Handball de Balcarce y actualmente compiten para el Club Handball Norte de Mar del Plata, continuando así con su crecimiento deportivo en el ámbito regional y nacional.

El rendimiento mostrado en la competencia desarrollada en la denominada “tierra del vino” les permitió dar un nuevo paso en sus carreras deportivas, ya que fueron convocados para disputar el Nacional de Cadetes A que se llevará a cabo durante el mes de junio en la ciudad de Bariloche.

En esa importante competencia nacional, los jóvenes balcarceños se sumarán como refuerzos del Club AltaMira de Necochea.

Santiago Veiga se desempeña habitualmente como lateral derecho, aunque también puede cumplir funciones como central, destacándose además por su solidez defensiva. Por su parte, Alfonso Arislur juega como extremo derecho y sobresale por su zurda y los recursos técnicos que posee para resolver situaciones de mano a mano frente al arquero rival.