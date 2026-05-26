Hallaron un proyectil perforante de artillería en la ruta 226

Personal policial de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Balcarce procedió al secuestro de un artefacto identificado como proyectil perforante de artillería, luego de que un vecino lo hallara en las cercanías del campo denominado Los Adventistas, ubicado sobre la Ruta Nacional 226 a la altura del kilómetro 79.

Ante la naturaleza del hallazgo, las autoridades intervinientes activaron de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes y dieron intervención a la Dirección de Explosivos dependiente de la ciudad de Mar del Plata, cuyos especialistas se trasladaron hasta el lugar para evaluar el artefacto.

Una vez realizado el análisis inicial por parte del personal técnico especializado, el proyectil fue derivado a la Dirección de Explosivos de Mar del Plata para su estudio definitivo, resguardo y disposición final conforme a la normativa vigente en materia de materiales bélicos.

Las fuerzas de seguridad recomiendan a la población que, ante el hallazgo de cualquier objeto de características similares, no lo manipule y dé aviso de inmediato a la comisaría más cercana o al número de emergencias 911.