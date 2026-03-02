Bomberos Voluntarios llevan más de nueve horas de trabajo en campo lindero entre Balcarce y Lobería

Poco después de las 12 de este domingo, varias dotaciones de Bomberos del cuartel de calle 2 y del Destacamento de San Agustín debieron intervenir en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 55, donde se desató un incendio de grandes proporciones.

Debido a la magnitud del siniestro, fue necesario solicitar refuerzos a cuarteles de la región. En ese marco, se convocaron unidades provenientes de Lobería, Quequén y Necochea. Las condiciones climáticas —con viento intenso y temperaturas superiores a los 32 grados— favorecieron la rápida propagación de las llamas.

Si bien hasta el momento no se pudieron cuantificar las pérdidas totales, el fuego arrasó varias hectáreas sembradas con sorgo, maíz y pasturas, además de provocar daños en alambrados rurales.

El intenso trabajo de los servidores públicos permitió evitar que el incendio alcanzara una vivienda cercana y un galpón que contenía herramientas, lo que habría agravado aún más la situación.

Al cierre de esta edición, los Bomberos continuaban trabajando en el lugar, ya que la extensión del foco ígneo es considerable y aún persistían sectores activos.