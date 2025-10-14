10.3 C
Balcarce
martes 14, octubre, 2025
Bonaerenses: Balcarce goleó a San Pedro en Futsal

El equipo de la categoría Sub-16 Escolar Abierta, perteneciente a la Escuela Secundaria N° 3, ganó en su primera presentación de las finales de los Juegos Bonaerenses.
Los balcarceños, dirigidos técnicamente por Jorgelina Trivigno, superaron por 4 a 2 a su par de San Pedro en cancha del Club Once Unidos.
Mañana afrontarán su segundo compromiso de la llave.
Integrantes del equipo: Mateo Gioffre, Ramiro Torres, Santiago González, Joaquín Sayago, Lorenzo Manestar, Lautaro Rodríguez Carrozzi, Alexis Iturria, Francesco Díaz Trivigno y Benjamín Gastaldi.

