Buen trabajo para los hnos. Tambascio, Guariste y Daniel Espósito

Las divisionales de APAC, el TC del Sudeste, el Turismo Sport 1850 y el Zonal Pista Clase 1 pudieron sacar adelante la segunda fecha de la temporada en el circuito “Arbolito” de Coronel Vidal, luego de que en una apretada agenda tuvieran que desarrollar toda la programación el domingo, ya que luego de las lluvias del viernes debió suspenderse lo previsto para el sábado con el objetivo de cuidar el estado de la pista. Hubo 62 autos en parque cerrado y un buen apoyo del público, a pesar de las adversas condiciones del clima. Todo se largó por ranking porque no hubo pruebas de clasificación.

ESPOSITO, DEL LIDERAZGO A LA AMBULANCIA

En la apertura del año se hizo referencia a la cinematográfica victoria de Daniel Espósito en la Clase “B” del Turismo Sport 1850, cuando tras largar último se quedó con su primer éxito en la divisional. Diametralmente distinto fue lo que ocurrió en el trazado del Auto Moto Club Mar Chiquita. En la serie logró ubicarse segundo, detrás de Lucas Tiede. En la prefinal tuvo una buena largada y tomó la delantera, marcando el camino a lo largo de toda la competencia. En el último giro, ingresando a la recta principal Lucas Tiede impactó al auto del balcarceño, quien hizo un trompo y pudo retomar la marcha. Tiede, reconociendo su error, disminuyó la velocidad, permitiendo que Espósito lo superara y quien aprovechó la situación fue Cristian Buntjer para ganar el parcial, segundo Espósito y Lucas Tiede quedó 4°, recibiendo un apercibimiento por esa maniobra.

La final volvió a mostrar un sólido andar de Espósito, quien desde el arranque se posicionó al frente del pelotón y lideraba sin mayores complicaciones. Transitando el cuarto giro se cortó el trombón del caño de escape y eso le quitó rendimiento al auto. Esto motivó que fuera cayendo en el clasificador, hasta quedar quinto y tratando de defender la posición. Esta rotura comenzó a enviar los gases del motor hacia el habitáculo y ello provocó un principio de intoxicación al piloto. En el último giro siguió perdiendo posiciones porque ya estaba muy afectado por esta situación y tras la bandera de cuadros se detuvo donde estaba la ambulancia. El personal médico lo atendió rápidamente, le proporcionó oxígeno y se pudo recuperar sin mayores complicaciones. Terminó en el 8° lugar.

LOS TAMBASCIO EN CUARTO PUESTO

Leonel y Agustín Tambascio en las pruebas libres del domingo en APAC quedaron en el primer lugar. En la serie Agustín sostuvo el protagonismo quedándose con una cómoda victoria. En la prefinal Leonel largó segundo y terminó 4°, perdiendo rendimiento en la utilización de gomas usadas.

Para la final colocaron las gomas nuevas y Agustín recién pudo contar con el potencial firme del Falcon faltando aproximadamente 5 vueltas, cuando los neumáticos se asentaron. Empezó a achicar diferencias con los líderes y llegó en el cuarto puesto, a la cola del tercero, Diego Castañino. El balance dejó un saldo positivo poque funcionaron bien motor y chasis, el error estuvo en la elección de los neumáticos y ello conspiró en el rendimiento del auto. Sumaron puntos importantes y están en el cuarto lugar del torneo.

GUARISTE SIGUE SUMANDO

Roberto Guariste cerró un positivo fin de semana con valiosa suma de puntos para el campeonato del TC del Sudeste. En la serie largó en primera fila, intentó cambiar la grilla, pero no se lo autorizó porque el pedido no se hizo en la torre de control. Partió complicado por el estado del piso quedando 3°, posición que mantuvo hasta el final. En la prefinal también el piso le jugó en contra, en la lucha por el segundo puesto tuvo un toque con Ricardo Soteris, que provocó que se torciera una llanta, una goma se rompió, también la cremallera, a pesar de lo cual pudo llegar en el 4° puesto.

Para la final Daniel Díaz cambió los amortiguadores, la cremallera y también se cambió la puesta a punto. En las primeras vueltas esos trabajos dieron resultado, pero con el paso de las vueltas el auto empezó a “patinar” y perdió ritmo. Finalizó 4°, sumando puntos que le permiten estar tercero en el torneo. Agradeció el apoyo de Daniel Díaz, Sergio “Chapota” Messa, Daniel, Ricardo, Guillermo, Juan, Damián, “Lucho”, a su nieto y el resto de su familia.

BUEN RETORNO DE IVAN DURUTOVICH

Iván Durutovich retornó con un rendimiento que estuvo por encima de anteriores participaciones en el TC del Sudeste. En la serie finalizó en el 4° lugar y en la prefinal completó la competencia en el 6° puesto. En la final venía sosteniendo un buen funcionamiento que lo ubicaba entre los 5 primeros y se quedó en el tramo definitorio de la carrera.

FERNANDEZ CONFORME

Osvaldo Fernández fue parte de la Clase “B” del Turismo Sport 1850 con el Peugeot 504. El piloto transmitió conformidad con lo hecho, afirmando que el auto mejoró respecto de la fecha en Tandil, aunque reconoció que faltan cosas por mejorar para estar un poco más adelante. En la prefinal apareció una falla en la bomba de combustible y pudo terminar en el 6° lugar. En la final tuvo una buena largada y en la primera curva dobló “ancho”, lo que le hizo perder varias posiciones. El motor mejoró, aunque estuvo complicado con los frenos y con el chasis, el auto patinaba bastante. Pudo terminar 6° con la totalidad de las vueltas. Agradeció a “Peter” Quiroga, Walter Santa Cruz, “Jony” y al resto del grupo.

MARIANO BARRIO CON PROBLEMAS

Un fin de semana complicado tuvo Mariano Barrio en el Zonal Pista Clase 1. En la serie protagonizó una buena partida con el Fiat 600 para ubicarse 5°. Con el pasar de las vueltas el auto fue perdiendo rendimiento para arribar en el fondo del pelotón, en el 9° lugar. Lamentablemente el retraso fue motivado por un problema mecánico que le impidió continuar siendo parte del espectáculo y no pudo largar prefinal y final.

DEBUTO ARIEL RAIMUNDO

Ariel Raimundo se sumó en Coronel Vidal a la Clase “B” del Turismo Sport 1850 y redondeó un buen trabajo completando todas las vueltas de las distintas competencias. Fue su debut oficial en pruebas de competición. Corre con un Peugeot 504 que pertenecía a Juan Bertoglio y que había sido parte de la categoría hace un par de temporadas. La intención es tratar de estar en algunas fechas en lo que queda del año.

El auto anduvo bien, Raimundo no conocía el circuito así que el objetivo fue sumar experiencia. Solamente en la prefinal apareció un inconveniente con el varillaje de la caja de velocidades, que lo solucionaron para la final. Conforme con lo realizado, detectando puntos a mejorar en el auto para la próxima presentación, dando ventajas en la recta y acercándose en los sectores trabados. El motor y chasis lo hace con un grupo de amigos, tratando de seguir así para estar presente en alguna otra fecha del año.

LOS RESULTADOS

En APAC la victoria en la final fue para Kevin Walter, escoltado por Matías y Diego Castañino. En APAC Master Juan José Gamás fue el ganador, seguido de Edgardo Fernández y Atilio Luque.

En la Clase “A” del Turismo Sport 1850 el ganador fue Cristian Distéfano y en la Clase “B” Cristian Buntjer.

Gerardo Danessa repitió victoria en el Zonal Pista Clase 1 y Pedro Taranto fue el ganador en el TC del Sudeste.

PROXIMA FECHA

La continuidad de los campeonatos de estas divisionales será el 7 de junio, en el circuito “La Cascada”, en Tandil.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar