Principio de incendio en una vivienda sobre Ruta 55

Poco después de las 19:30, una dotación de Bomberos Voluntarios debió acudir a una vivienda ubicada sobre la Ruta 55, a la altura de la fábrica de postes, tras registrarse un principio de incendio.

Según se informó, el incidente se habría originado por el tiraje de una estufa, situación que provocó que el fuego se extendiera hacia algunos tirantes de la estructura.

Ante esta circunstancia, los servidores públicos trabajaron en el lugar levantando parte de las chapas del techo para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la vivienda.

Las tareas de control y prevención se extendieron durante aproximadamente una hora.