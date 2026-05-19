Gran marco de público para la presentación del Trío Rossini – Marziali

Una destacada velada musical se vivió días atrás en el Auditorio de la Casa del Bicentenario, donde el Trío Rossini – Marziali – Chappet ofreció un espectáculo que recibió una muy buena respuesta del público local.

La actividad contó además con la presentación previa de Laura Bondar junto a Valentín Gómez, quienes aportaron un repertorio que combinó el folclore con ritmos latinos.

El acceso al evento fue libre y gratuito y, durante la jornada, funcionó un buffet a beneficio del Taller Protegido de Producción Balcarce, que también tuvo una destacada participación en la organización.

El auditorio recibió una importante cantidad de espectadores, atraídos por la calidad artística de los músicos participantes. El repertorio incluyó diversas interpretaciones ligadas principalmente al folclore argentino, representando distintos orígenes y estilos musicales.

En el caso del trío principal, participaron artistas con raíces bonaerenses, como Chappet, tucumanas en el caso de Rossini y mendocinas con Marziali. A ello se sumó la propuesta de los músicos balcarceños Bondar y Gómez, quienes incorporaron matices latinos a sus interpretaciones.

La noche también contó con la participación de parejas de baile que acompañaron algunas de las interpretaciones y mostraron sus habilidades sobre la pista, aportando color y dinamismo al espectáculo.

Al finalizar la presentación, el subsecretario de Cultura, César De Gerónimo, agradeció a los músicos y al público presente por acompañar la propuesta cultural. Los asistentes, por su parte, respondieron con un cálido aplauso en reconocimiento a la actuación de todos los artistas.