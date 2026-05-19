Se programó la sexta fecha del fútbol local

La Liga Balcarceña de Fútbol programó la sexta fecha del fútbol local a disputarse entre sábado y domingo. Si bien este domingo solo se disputó la quinta fecha de manera parcial, desde el ente futbolístico remarcaron que la misma se recuperará el día sábado, previo al Día del Padre. La actividad arrancará el viernes con dos partidos de divisiones inferiores.
VIERNES 22
CANCHA RACING FC
*19.30 hs 11° Racing FC – FC Agrarias
*20.45 hs 9° Racing FC – FC Agrarias
SABADO 23
CANCHA: ATLÉTICO SAN MANUEL
*10.30 hs 10° Atl San Manuel – Los Patos FC
*11.45 hs 6° Atl San Manuel – Los Patos FC
*13.30 hs 4° Atl San Manuel – Los Patos FC
*15.30 hs 1° Atl San Manuel – Los Patos FC
CANCHA LOS PATOS FC
*13.30 hs 4° Dep Los Pinos – Amigos Unidos
*15.30 hs 1° Dep Los Pinos – Amigos Unidos
CANCHA BOCA JUNIORS
*09.00 hs 8° Boca Juniors – Sportivo Trabajo Mitre
*10.30 hs 10° Boca Juniors – FC Agrarias
*11.45 hs 6° Boca Juniors -FC Agrarias
*13.30 hs 4° Boca Juniors – FC Agrarias
*15.30 hs 1° Boca Juniors – FC Agrarias
CANCHA AMIGOS UNIDOS
*11.00 hs 8° Amigos Unidos – Los Patos FC
*12.15 hs 10° Sp Trabajo Mitre – River Balcarce
*13.30 hs 4° Sp Trabajo Mitre – River Balcarce
*15.30 hs 1° Sp Trabajo Mitre – River Balcarce
CANCHA FERROVIARIOS
*09.45 hs 9° Ferroviarios – Atl San Agustín
*11.00 hs 11° Ferroviarios – Atl San Agustín
*12.15 hs 7° Ferroviarios – San Lorenzo
*13.45 hs 5° Ferroviarios – San Lorenzo
*15.30 hs Fem Ferroviarios – San Lorenzo
CANCHA RACING FC
*10.45 hs 8° Racing FC – River Balcarce
*12.15 hs 7° Racing FC – Atl San Agustín
*13.45 hs 5° Racing FC – Atl San Agustín
*15.30 hs Fem Racing FC – Atl San Agustín
DOMINGO 24
CANCHA: FERROVIARIOS
*09.00 hs 8° Ferroviarios – Atl San Agustín
*10.30 hs 10° Ferroviarios – San Lorenzo
*11.45 hs 6° Ferroviarios – San Lorenzo
*13.30 hs 4° Ferroviarios – San Lorenzo
*15.30 hs 1° Ferroviarios – San Lorenzo
CANCHA RACING FC
*10.30 hs 10° Racing FC – Atl San Agustín
*11.45 hs 6° Racing FC – Atl San Agustín
*13.30 hs 4° Racing FC – Atl San Agustín
*15.30 hs 1° Racing FC – Atl San Agustín
CANCHA LOS PATOS FC
*12.15 hs 5° Dep Los Pinos – Amigos Unidos
*14.15 hs Fem Sub 15 Atl San Agustín – Boca Juniors
*15.30 hs Fem Dep Los Pinos – Amigos Unidos
CANCHA ATLÉTICO SAN MANUEL
*12.00 hs 5° Atl San Manuel – Los Patos FC
*14.00 hs Fem Sub 15 Atl San Manuel – Los Patos FC
*15.30 hs Fem Atl San Manuel – Los Patos FC
CANCHA AMIGOS UNIDOS
*11.30 hs 11° Amigos Unidos – Los Patos FC
*12.45 hs 9° Amigos Unidos – Los Patos FC
*14.00 hs 7° Sp Trabajo Mitre River Balcarce
*15.30 hs Fem Sp Trabajo Mitre – River Balcarce
CANCHA BOCA JUNIORS
*11.00 hs 9° Boca Juniors – Sp Trabajo Mitre
*12.15 hs 5° Boca Juniors – FC Agrarias
*14.00 hs Fem Sub 15 Racing FC – Ferroviarios
*15.30 hs Fem Boca Juniors – FC Agrarias
MIÉRCOLES 27/05/2026
CANCHA: BOCA JUNIORS
Boca Juniors – Atl San Agustin 18.45 hs 7° División ( faltan jugar 30 minutos ( Gana Boca Jrs 1-0)
Deportivo Los Pinos – Sp Trabajo Mitre
*19.45 hs 4° Division( faltan completar 30 minutos) ( Gana Sportivo 2-1)
*20.45 hs 1° Division