Kreplak alertó por un posible colapso sanitario en la Provincia y apuntó contra el ajuste nacional

En la antesala de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el gobierno bonaerense encabezó este martes un fuerte acto político e institucional en la Casa de Gobierno provincial, donde el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, presentó un duro diagnóstico sobre la situación del sistema sanitario y advirtió sobre un posible colapso durante el invierno.

Acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y la viceministra de Salud Alexia Navarro, y ante más de 70 intendentes bonaerenses, Kreplak expuso una batería de cifras que, según sostuvo, reflejan el deterioro del sistema de salud producto del ajuste nacional.

“El sistema sanitario está bajo una presión extrema y puede entrar en una situación crítica cuando llegue el invierno”, alertó el funcionario, al tiempo que reclamó el pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires.

Fuerte caída del presupuesto y pérdida de cobertura

Durante su exposición, Kreplak afirmó que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 40% en 2025 respecto de 2023. Además, denunció un recorte de 63 mil millones de pesos en áreas sensibles como vacunas, salud sexual, medicamentos oncológicos, enfermedades transmisibles y el programa Remediar.

El ministro también aseguró que 742 mil personas perdieron la cobertura de obra social o prepaga, mientras que el 80% de las obras sociales nacionales ya no logra cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO).

En paralelo, detalló que los costos de los insumos médicos aumentaron un 213%, que cerraron 277 empresas prestadoras del sector y que las cuotas de las prepagas acumularon una suba del 398% desde 2023.

A eso se suma, según precisó, una caída del 9% en la venta de medicamentos y una deuda de las obras sociales nacionales con el sistema público bonaerense que asciende a 90 mil millones de pesos entre capital e intereses.

Hospitales al límite y más demanda del sistema público

Kreplak remarcó que los hospitales públicos del Conurbano atraviesan una creciente sobrecarga. Según indicó, las camas de terapia intensiva registran niveles de ocupación de entre el 80% y el 90%.

Además, señaló que entre 2023 y 2025 hubo un aumento del 35% en las internaciones totales en hospitales públicos.

Uno de los datos más alarmantes que expuso fue que el 53% de las internaciones en el sistema público corresponden actualmente a personas que tienen obra social o prepaga, lo que representa un incremento del 12% respecto de 2023.

La misma tendencia se observa en las consultas ambulatorias: hubo un aumento del 18% de pacientes con cobertura privada que se atienden en hospitales públicos, con una suba interanual del 17%.

En tanto, el programa Medicamentos Bonaerenses registró un incremento del 16% en la entrega de medicamentos y un crecimiento del 18% en personas con obra social que retiran medicación en hospitales públicos.

Recortes en salud sexual y aumento de indicadores críticos

El ministro también apuntó contra el recorte de políticas nacionales vinculadas a salud perinatal, salud sexual y reproductiva. Según explicó, esas partidas sufrieron una reducción real del 20%.

Entre las medidas cuestionadas mencionó la interrupción en la distribución de leche y medicamentos para bebés prematuros, el debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el cierre del programa ENIA y la suspensión de la entrega de preservativos.

Como consecuencia de este escenario, Kreplak afirmó que aumentó un 3,25% la mortalidad infantil, un 37% la mortalidad materna y un 71% los casos de sífilis respecto del promedio de los últimos cinco años.

Faltantes de vacunas y preocupación por la campaña antigripal

Otro de los ejes del reclamo estuvo centrado en la provisión de vacunas. El funcionario denunció demoras e interrupciones en las entregas durante 2024, 2025 y 2026 y alertó por faltantes de vacunas BCG, triple viral, hepatitis A y B, VPH, varicela, Hib, dTpa y contra el virus sincicial respiratorio.

También manifestó preocupación por la campaña de vacunación antigripal. “Hoy tenemos solo un 32% de los mayores de 65 años vacunados”, sostuvo.

Convocatoria a la Marcha Federal de Salud

Tras la exposición, los funcionarios bonaerenses convocaron a participar de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, donde reclamarán mayor financiamiento para el sistema sanitario, aumento del presupuesto del PAMI, provisión de vacunas e insumos y la restitución de programas nacionales.

Además, exigirán “el pago inmediato de la deuda que la Nación tiene con la Provincia de Buenos Aires”.

Kicillof: “Las políticas de abandono de Milei matan”

Luego tomó la palabra el gobernador Axel Kicillof, quien respaldó el diagnóstico de Kreplak y calificó de “gravísima” la situación sanitaria.

“Son números muy graves. La salud es un tema muy sensible para cada una de las familias. Muchas veces la gente toma conocimiento de la realidad cuando ocurre una crisis. Por eso es importante ponerlo en números”, expresó.

El mandatario provincial aseguró que “estamos viendo aumentos de lo peor de las estadísticas sanitarias” y vinculó directamente esos indicadores con las políticas del gobierno nacional.

“La mortalidad infantil subió desde que asumió Javier Milei. Son números tremendos”, afirmó.

En el tramo más duro de su discurso, Kicillof sostuvo: “Las políticas de salud y de abandono de la salud del gobierno nacional de Javier Milei matan. Es criminal lo que está pasando”.

“Acá estamos reunidos quienes tenemos responsabilidades en el gobierno provincial y en los municipios. Lo que hacemos en esta situación es dar la cara, poner el pecho y dar respuestas”, concluyó.