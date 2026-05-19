Balcarce recibió 560 dosis de vacunas antigripales

La ciudad recibió una nueva partida de vacunas antigripales para reforzar la campaña de inmunización en plena temporada de bajas temperaturas y aumento de enfermedades respiratorias. La información fue confirmada por el director de Salud Familiar y Comunitaria, Aníbal Giusti, quien además llevó tranquilidad respecto a la situación sanitaria vinculada al hantavirus.

Según detalló el funcionario, ingresaron “560 dosis de adultos de vacunas antigripales”, las cuales comenzaron a distribuirse en los distintos centros de salud de Balcarce para su aplicación a la población objetivo.

La llegada de esta nueva partida se da en un contexto de alta demanda de vacunas y luego de las dificultades de abastecimiento registradas en las últimas semanas, en medio del incremento de consultas por cuadros respiratorios propios de esta época del año.

Desde el área de Salud indicaron que la incorporación de nuevas dosis permitirá sostener y ampliar la campaña de vacunación, considerada una herramienta clave para prevenir complicaciones derivadas de la gripe, especialmente en adultos mayores, personas con factores de riesgo y grupos priorizados.

Por otra parte, Giusti aseguró que actualmente “no existen casos sospechosos de hantavirus en la ciudad”, aunque remarcó que el sistema sanitario local cuenta con un protocolo de actuación ante eventuales situaciones vinculadas a esa enfermedad.

Consultado específicamente sobre el tema, el funcionario señaló que la situación “la está manejando el área de Epidemiología” y explicó que desde hace tiempo existe un protocolo de acción preparado para intervenir rápidamente frente a eventuales casos compatibles con la patología.

En ese sentido, indicó que los equipos de salud mantienen activos mecanismos de vigilancia epidemiológica y procedimientos establecidos para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier situación sospechosa.

Además, volvió a llevar tranquilidad a la comunidad al remarcar que actualmente “no tenemos ningún caso sospechoso en Balcarce”.