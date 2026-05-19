Gran convocatoria en un nuevo torneo nocturno de vóley en Balcarce

Otra jornada exitosa de vóley se vivió días atrás en el marco de las competencias organizadas por la Escuela Municipal de Vóley, a cargo del profesor Juan Carlos Silva, que continúa desarrollando distintas propuestas deportivas a lo largo de la temporada.

El gimnasio de la Escuela Nº 13 fue nuevamente escenario de un torneo nocturno de la especialidad, que en esta oportunidad estuvo destinado a la categoría avanzados y reunió a nueve equipos de la ciudad, integrados por alrededor de ochenta jugadores de distintas edades.

Desde la organización destacaron el nivel mostrado durante la competencia y el acompañamiento de los participantes. “Fue un torneo muy bueno porque la mayoría de los equipos demostró un buen nivel de juego. La competencia comenzó a las 20 y se extendió hasta las 00 con partidos que se jugaron de manera simultánea en dos canchas con una veintena de encuentros”, señalaron.

La actividad forma parte del calendario de eventos competitivos impulsados por la Escuela Municipal de Vóley, con el objetivo de promover la práctica de la disciplina y generar espacios de integración entre jugadores locales.

Por su parte, la Subsecretaría de Deporte agradeció a todos los participantes, así como también a los directivos y a la Subcomisión de Padres de la institución educativa por colaborar para hacer posible la realización del torneo.

Además, se informó que el próximo certamen se disputará el miércoles 27 y estará orientado a la categoría principiantes.