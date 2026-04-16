Perdió el control y terminó sobre la plazoleta

En el mediodía de este jueves, una mujer que circulaba en un Ford Fiesta por avenida Centenario, en sentido hacia el centro, protagonizó un incidente tras descompensarse mientras conducía.

Al llegar a la intersección con calle 37, la conductora perdió el control del vehículo y terminó sobre la plazoleta ubicada en el sector, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

De manera inmediata, una ambulancia del SAME acudió al sitio, aunque la mujer fue trasladada por uno de sus hijos que se hizo presente en el lugar.

El vehículo sufrió un fuerte golpe en la parte delantera izquierda. En el lugar también trabajó personal del área de Tránsito.