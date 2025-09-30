Buscan ampliar playón en el sector de boxes del Kartódromo

Julio Álvarez, presidente del Auto Club Balcarce, dialogó con Radio 100.9 sobre los proyectos que tiene la institución para los próximos meses.

En primer lugar, informó que el sábado 8 de noviembre se realizará una cena-show en “El Casco” de la Fundación Fangio, con el objetivo de compartir un momento con integrantes del ambiente automovilístico.

Por otra parte, Álvarez comentó que se trabaja en una ampliación del sector de boxes del Kartódromo Juan Manuel Fangio. El proyecto contempla la construcción de un playón de 100 metros por 30, con un costo estimado de 25.000.000 millones. Según indicó, ya se han recibido aportes de arena y piedra por parte de particulares y empresas, y se está evaluando qué empresa ejecutará la obra, una vez reunido el dinero necesario.

Además, mencionó que ya se han plantado árboles en el predio y que se prevé continuar con mejoras en la infraestructura. Finalmente, Álvarez destacó que, desde el regreso de la actividad al Kartódromo, se ha registrado un aumento en la masa societaria del club.