Buscan cubrir cargo de Consejera o Consejero para teatro

El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), organismo dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, convoca a concurso público para cubrir un cargo de Consejera o Consejero en representación de la actividad teatral en la Región 11, Centro Sur. Esta región está integrada por los municipios de Ayacucho, Balcarce, González Chávez, Benito Juárez, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos.

Las y los interesados podrán postularse hasta el 14 de octubre de 2025, presentando la documentación requerida de manera digital a través de la página web del Instituto Cultural. Para consultas específicas, se encuentra disponible el correo: cpticoncursos@gmail.com

Las personas aspirantes deberán acreditar residencia en la región correspondiente durante al menos los últimos tres años, contar con trayectoria en el ámbito teatral y demostrar experiencia en gestión y/o producción de artes escénicas. También deberán presentar avales de instituciones, espacios culturales, grupos teatrales o personas físicas vinculadas a la actividad.

Toda la documentación debe ser enviada de forma digital a través del formulario online. La inscripción implica la aceptación del reglamento y sus condiciones. Cabe destacar que las presentaciones incompletas serán motivo de exclusión del proceso.

El concurso constará de dos etapas: una evaluación de antecedentes, en la que se analizará la trayectoria comprobada en la región, y una entrevista donde se valorarán los conocimientos, competencias y cartas aval de cada postulante.

El Comité de Selección estará integrado por la Dirección Ejecutiva del CPTI y cuatro especialistas del ámbito teatral, garantizando la representación de más de un género. Su decisión será definitiva e inapelable.

Entre los criterios de evaluación se considerarán la experiencia laboral, la formación y los avales presentados. El proceso podrá declararse desierto en caso de que no se cumplan los requisitos mínimos.

