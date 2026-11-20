BYD Simone llegará este sábado 21 de noviembre a Balcarce con una propuesta para acercar a los vecinos la tecnología, la innovación y las alternativas de movilidad que ofrece la marca BYD.

La actividad se desarrollará en Plaza Libertad, de 12 a 17 horas, donde el público podrá conocer de cerca parte de la gama de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, interiorizarse sobre sus características y descubrir las prestaciones de cada modelo.

Durante la jornada, además, se ofrecerán experiencias de manejo con dos de los vehículos destacados de la marca: la BYD Shark y la BYD Ti7, permitiendo a los asistentes experimentar sus tecnologías y prestaciones.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro con la movilidad del futuro, acercando al público las innovaciones del mercado automotor y brindando la posibilidad de conocer y probar los vehículos de BYD en primera persona.

La invitación es abierta a todos los vecinos que quieran acercarse a Plaza Libertad este sábado, entre las 12 y las 17, para vivir la experiencia BYD Simone en Balcarce.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/CKPxHu5nD7iiycEE7