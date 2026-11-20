Un automóvil Peugeot 504 tomó fuego durante la mañana de este viernes mientras circulaba por calle 15, entre 10 y 12.

El episodio se registró poco antes de las 8, cuando la propietaria del vehículo se dirigía hacia su lugar de trabajo y, por motivos que no fueron informados, el rodado comenzó a incendiarse.

Ante la situación, fue convocada una dotación de Bomberos Voluntarios, que se hizo presente en el lugar para intervenir y controlar las llamas.

Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió importantes daños materiales. No se informaron personas heridas.