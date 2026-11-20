La Dirección de Inspección General informó que el quirófano móvil de castraciones extenderá una semana más su estadía en el Centro Integrador Comunitario I (CIC), ubicado en la intersección de calles 3 y 20.

De esta manera, el dispositivo municipal continuará ofreciendo sus prestaciones en ese espacio desde el martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre, teniendo en cuenta que el lunes 23 será feriado nacional.

La continuidad del servicio tiene como objetivo facilitar a los vecinos el acceso a las intervenciones de castración y acercar esta prestación municipal a los distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante el Municipio para promover la tenencia responsable de animales de compañía, fomentar el cuidado de la salud animal y contribuir al control poblacional de perros y gatos.