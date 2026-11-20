Balcarce fue escenario de una nueva edición de Campo Líder Trigo, la propuesta que Nidera Semillas impulsa desde hace varios años con el objetivo de acercar a los productores información técnica, resultados experimentales y el posicionamiento de sus principales variedades.

El encuentro se desarrolló en Villa Laura y convocó a más de cien productores, técnicos y asesores del sudeste bonaerense, quienes participaron de una recorrida por diferentes ensayos de genética, fertilización y manejo sanitario.

Martín Pascualetti, responsable de Nidera Semillas en la región, explicó a PuntoNueve el objetivo de esta iniciativa: “Buscamos que el productor viva la experiencia Nidera para luego replicarla en el campo con los productos y manejos, y de esa manera que alcance los mejores resultados productivos”.

Genética y variedades para la región

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la recorrida por los materiales de trigo de Nidera, evaluados en dos fechas de siembra y con variedades de ciclos que van desde largos hasta cortos.

El foco estuvo puesto en cuatro materiales del portfolio, analizados en seis fechas de siembra diferentes, desde fines de mayo hasta casi fines de julio.

Entre las variedades destacadas se encontraron Baguette 820, considerada el “caballito de batalla” de la marca en la región; Baguette 610, que viene ganando terreno luego de dos años de presencia en la zona; Baguette 460 y Baguette 513, esta última una de las novedades de la campaña.

Durante la recorrida, Maximiliano Elespuru y Guillermo Capurro fueron los encargados de presentar las características y cualidades de cada material, poniendo el acento en su comportamiento y adaptación a las condiciones productivas regionales.

Manejo agronómico y sanidad

La propuesta también contempló aspectos centrales para definir el potencial de cada cultivo. En ese sentido, el ingeniero agrónomo Guillermo Divito, integrante del Estudio EDM, abordó cuestiones vinculadas con la fecha de siembra, la densidad y los criterios para seleccionar los lotes destinados a trigo.

Por otra parte, Renata Furlani presentó el herbicida Authence, mientras que Ignacia Colavita desarrolló estrategias de manejo sanitario y herramientas para enfrentar situaciones de estrés abiótico.

De esta manera, la jornada permitió integrar genética, decisiones agronómicas y protección del cultivo, tres aspectos fundamentales para alcanzar mejores resultados productivos.

Calidad, sanidad y rendimiento

El cierre estuvo a cargo de Joaquín Lesser, gerente de Marketing de Nidera Semillas, quien destacó los ejes que orientan el proceso de desarrollo de nuevos productos de la compañía: calidad, sanidad y rendimiento.

La nueva edición de Campo Líder Trigo volvió a poner a Balcarce en el centro de una propuesta de intercambio y actualización tecnológica para el sector agrícola, acercando a productores y asesores información generada a campo y herramientas para tomar decisiones de manejo en sus propios establecimientos.