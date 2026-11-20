Poco después de las 17 de este viernes se registró un principio de incendio en un automóvil Renault Clio en la intersección de avenida René Favaloro y calle 26.

El foco ígneo se originó en la parte delantera del vehículo, precisamente en el sector del motor, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios.

Los servidores públicos trabajaron en el lugar y lograron extinguir rápidamente las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores del automóvil.

Si bien el vehículo sufrió daños, la rápida intervención permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.