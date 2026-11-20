DONMARIO realizará una nueva edición de DONMARIO MÁS en la ciudad de Tandil, con una jornada técnica destinada a compartir las últimas novedades en genética, manejo agronómico y sanidad, con especial atención en el cultivo de trigo y la soja de segunda.

El encuentro buscará acercar a productores y técnicos las novedades del programa de mejoramiento de trigo de la marca, presentar los nuevos materiales que se incorporan a su portfolio y analizar alternativas para reducir las brechas de rendimiento y aprovechar al máximo el potencial productivo de los cultivos.

Al respecto, Patricio Munilla, gerente de Marca, destacó que la propuesta reunirá a especialistas para intercambiar conocimientos y abordar herramientas que permitan mejorar los resultados productivos.

Durante la jornada, Jerónimo Costanzi, gerente ejecutivo de Desarrollo de Producto de GDM LAS, presentará las novedades del programa de mejoramiento de trigo DONMARIO y compartirá estrategias para cerrar las brechas de rendimiento en soja de segunda.

Por su parte, Matías Venece, gerente de Desarrollo de Producto de Autógamas de GDM LAS, e Ignacio Dellepiane, representante técnico comercial de LAS, profundizarán en la importancia de combinar genética y manejo agronómico para potenciar el desempeño de las variedades de trigo de la marca.

El cierre técnico estará a cargo de Jorge Montaner, doctor en Ciencias Agronómicas, codirector del Posgrado en Agricultura de Fundacrea e investigador de CREA Mar y Sierras. Su presentación llevará por título “Genética + manejo: claves para capturar el máximo potencial”, donde abordará los factores que intervienen en la expresión del potencial de los cultivos.

Desde la organización señalaron que la iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre productores, técnicos y especialistas, con el objetivo de acercar herramientas concretas para la toma de decisiones en el campo.

Cabe recordar que todos los materiales de DONMARIO se comercializan bajo el sistema Sembrá Evolución, un modelo que acompaña el desarrollo de nuevas variedades y promueve el reconocimiento de la propiedad intelectual.

De esta manera, la marca continúa poniendo el foco en la innovación genética y el desarrollo de soluciones que contribuyan a mejorar la productividad de los sistemas agrícolas.