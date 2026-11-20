La concejal Sol Di Geronimo presentó un proyecto de comunicación que será tratado en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el jueves 26 de noviembre. La iniciativa advierte sobre reclamos vecinales por falta de limpieza y problemas en la recolección de residuos, y pide al Ejecutivo que informe qué medidas y sanciones aplicó a la empresa.

La prestación del servicio de higiene urbana vuelve a instalarse en la agenda política de Balcarce. Esta vez, a partir de un proyecto de comunicación presentado ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) por la concejal Sol Di Geronimo, que apunta a las deficiencias que se vienen registrando en el servicio a cargo de ASHIRA S.A.

La iniciativa será tratada durante la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo, convocada para el jueves 26 de noviembre, y plantea la necesidad de que el Departamento Ejecutivo ejerza un mayor control sobre el cumplimiento del contrato con la empresa prestataria.

En los fundamentos del expediente se señala que el Municipio cumplió “en tiempo y forma con las obligaciones contractuales vigentes”, luego de aprobar recientemente la correspondiente redeterminación de precios a favor de ASHIRA S.A.

Sin embargo, el proyecto advierte que, pese al cumplimiento financiero y administrativo por parte del Estado municipal, la empresa no estaría respondiendo de la misma manera en la prestación del servicio, situación que habría generado numerosos reclamos de vecinos.

Entre los principales cuestionamientos se mencionan la falta de limpieza en distintos sectores de la ciudad y los incumplimientos en la recolección de residuos durante determinados días, con especial incidencia en las jornadas feriadas.

En ese sentido, la presentación considera que la higiene urbana constituye un servicio público esencial e indelegable, cuyo funcionamiento deficiente afecta directamente la salubridad pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes del distrito.

Qué le piden al Departamento Ejecutivo

El proyecto solicita que el Ejecutivo, a través del área correspondiente, haga efectivas las intimaciones formales a la empresa ante los reclamos por falta de limpieza y las interrupciones en la recolección de residuos, particularmente durante los feriados.

Uno de los aspectos que también se pone de relieve es que el Municipio no cuenta con un funcionario a cargo del contralor de concesiones, una situación que aparece mencionada entre los fundamentos de la iniciativa.

Al respecto, el texto sostiene que resulta necesario que el Departamento Ejecutivo arbitre los mecanismos correspondientes y ejerza rigurosamente su función de control sobre el contrato vigente.

Además, la concejal solicita que el Gobierno municipal informe al Concejo Deliberante cuáles fueron las medidas correctivas y las sanciones aplicadas a ASHIRA S.A. frente a las deficiencias operativas denunciadas.

El pedido hace especial hincapié en que, mientras el Municipio avanzó con la redeterminación de precios y cumplió sus obligaciones contractuales, también debe garantizarse que la empresa responda adecuadamente con las prestaciones comprometidas.

Un debate en medio de cambios en Obras Públicas

La discusión sobre el funcionamiento y el control de los servicios públicos llegará al recinto en un contexto de modificaciones dentro del gabinete municipal.

Recientemente se concretó la salida de Gustavo Torres de la Secretaría de Obras Públicas de Balcarce, luego de incorporarse al Municipio de General Pueyrredón para desempeñar allí la misma función.

De esta manera, el tratamiento del proyecto de Sol Di Geronimo se suma a los temas que marcarán la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde quedará planteada la discusión sobre el estado del servicio de higiene urbana, los mecanismos de fiscalización y las responsabilidades del Ejecutivo frente a los incumplimientos denunciados.