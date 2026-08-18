Inseguridad en calle 2 bis: rompieron ventanas y robaron una casa

Un nuevo hecho delictivo se registró en las últimas horas en una vivienda ubicada en calle 2 bis, entre 105 y 105 bis, donde un delincuente ingresó al inmueble mientras su propietaria se encontraba trabajando y sustrajo distintos elementos de valor.

El episodio ocurrió entre las 16 y las 20 horas del domingo. De acuerdo a trascendidos, el autor provocó daños en dos ventanas de la vivienda para poder acceder al interior.

En un primer momento, habría intentado ingresar por una abertura que contaba con rejas. Al no poder concretar el acceso por ese sector, continuó con otra ventana que tenía una persiana y finalmente logró ingresar al domicilio.

Una vez dentro, recorrió distintos ambientes, revolvió las pertenencias y provocó un importante desorden. Entre los elementos sustraídos se encuentran dos teléfonos celulares, un par de zapatillas, una pava eléctrica y otros objetos de valor.

Según relató la damnificada, al regresar a su domicilio encontró los daños en las aberturas y el desorden en el interior, además de constatar el faltante de sus pertenencias.

Tras descubrir lo ocurrido, la damnificada se dirigió a la Estación de Policía Comunal, donde radicó la correspondiente denuncia.

En tanto, vecinos del sector aportaron información a los investigadores y señalaron a un sujeto que sería conocido en el ámbito policial y que, según las referencias aportadas, podría estar relacionado con otros hechos delictivos registrados durante las últimas semanas.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se llevan adelante las tareas tendientes a identificar al autor y esclarecer el robo.