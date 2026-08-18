San Martín: Balcarce conmemoró el 176º aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador

En la mañana de este martes se realizó el acto central conmemorativo por el 176º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia tuvo lugar en el gimnasio de la Escuela Primaria Nº 2 “General José de San Martín” y fue organizada por esa institución educativa, en articulación con la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 701 “Don José de la Cuadra” y el CENS Nº 451 “Un Puente a tus sueños”.

La jornada comenzó con la colocación de una ofrenda floral frente al busto del General San Martín, ubicado en el exterior del establecimiento, en cercanías de las calles 18 y 25. El homenaje contó con la presencia de autoridades distritales, representantes de instituciones intermedias y educativas, docentes, estudiantes, familias y vecinos.

Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el presidente del Honorable Concejo Deliberante; la inspectora Jefa Distrital, Juana Benítez; Veteranos de Guerra de Malvinas; el jefe del Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, José Luis Torrado, y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Posteriormente ingresaron las banderas de ceremonia de las instituciones anfitrionas y se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Amparo Latorre, estudiante del Profesorado de Música.

El ejemplo de San Martín como guía

Durante el acto hicieron uso de la palabra el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, y la directora de la EP Nº 2, profesora María Lucrecia Juárez de Noia, quienes destacaron la vigencia del legado de San Martín y la importancia de trasladar sus valores a la vida cotidiana.

Stoppani sostuvo que la figura del Libertador constituye una referencia fundamental para una Argentina atravesada por distintos momentos de encuentros y desencuentros. En ese sentido, llamó a mirar el ejemplo de quienes “dieron su vida, su patrimonio, su honra, todo” en pos de la libertad.

El funcionario repasó distintos momentos de la trayectoria de San Martín, desde su carrera militar en España hasta su regreso a estas tierras, la creación del Regimiento de Granaderos y la campaña libertadora que atravesó la Cordillera de los Andes y continuó por Chile y Perú.

Sin embargo, puso especial énfasis en su capacidad de renunciamiento y en las decisiones que tomó frente a las divisiones internas de la época. “Cuando estemos en duda, desde nuestro ámbito privado o desde la vida pública donde nos toca estar, ¿qué hacer? Miremos a San Martín”, planteó.

Stoppani definió al Padre de la Patria como un ejemplo de “honor, renunciamiento, honestidad a carta cabal, preparación para la lucha y grandeza de dejar que el país avanzara sin él”.

La educación y el legado sanmartiniano

A su turno, la directora de la EP Nº 2, María Lucrecia Juárez de Noia, centró su discurso en la responsabilidad y la visión estratégica de San Martín para alcanzar la emancipación de los pueblos americanos.

“Percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para construirse como naciones libres, soberanas y unidas para insertarse en el mundo”, señaló.

La docente planteó que la sociedad suele volver la mirada hacia sus próceres tanto en momentos favorables como en períodos de crisis, buscando referencias que permitan afrontar los desafíos del presente.

En ese marco, invitó a recuperar las convicciones y la conducta del General San Martín, destacando valores como el coraje, la honradez, la inteligencia y el compromiso.

Juárez de Noia trasladó además esa reflexión al ámbito educativo y familiar, y llamó a preguntarse qué puede hacerse desde los hogares y las aulas para transformar aquellas realidades que muchas veces aparecen como injustas o carentes de valores.

“Esforcémonos para que el saber nos haga más independientes”, sostuvo, remarcando que el legado de San Martín cobra verdadero sentido cuando deja de ser solamente una referencia histórica y se convierte en una guía para las decisiones y comportamientos cotidianos.

Tras las palabras alusivas, se interpretó el Himno al General San Martín y se realizó el retiro de las enseñas patrias. Como parte del homenaje, estudiantes del turno mañana de la EP Nº 2 entonaron además la Marcha de San Lorenzo.

“Una historia que seguimos escribiendo”

En el marco de la ceremonia, la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 701 presentó la propuesta “Una historia que seguimos escribiendo”, destinada a vincular el legado sanmartiniano con los desafíos de la actualidad.

La iniciativa invitó a reflexionar sobre el significado contemporáneo de la libertad, las decisiones personales, el acompañamiento, los vínculos comunitarios y la responsabilidad de transmitir principios y valores a las nuevas generaciones.

Por otra parte, estudiantes de sexto año de la EP Nº 2 realizaron una representación de un streaming, mediante la cual presentaron a los estudiantes mediadores.

La jornada concluyó con la proyección de un video institucional elaborado por la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 2, como cierre de una ceremonia que buscó recuperar la figura del Libertador no solamente desde su dimensión histórica, sino también desde los valores que continúan formando parte de la vida cotidiana y de la construcción colectiva.