Cambios en la agenda teatral y continuidad de espectáculos

Desde el Teatro Municipal “Luis A. Conti” se informa que la productora ha cancelado la presentación de “Sex”, por lo cual ya se está realizando la correspondiente devolución de entradas a través de los canales habilitados.

Por otro lado, continúa la venta de localidades para “Suavecita”, programada para el sábado 27 de septiembre a las 21. Las entradas tienen un valor actualizado de $ 24.000.

Asimismo, el domingo 28 será el turno de “Teatro Fugaz”, una propuesta local encabezada por el docente y actor Tony Amayo junto a estudiantes de la ciudad. La función incluirá cuatro obras breves y el costo de acceso general será de $ 15.000.

Además, este sábado se podrá disfrutar de un Tributo a los Beatles, también a las 21. El valor de la entrada general es de $ 15.000.

Para más información o adquisición de tickets, se recomienda acercarse a la boletería de calle 16 Nº 690.

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.