Camila Peralta fue nominada a los Premios Sur como Mejor Actriz Revelación

Los Premios Sur, considerados los galardones más prestigiosos del cine argentino, vuelven a poner en valor a la producción nacional con una nueva edición organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Estos premios reconocen anualmente la excelencia en más de 20 categorías, que abarcan desde mejor película, dirección y actuaciones, hasta rubros técnicos, además de incluir en los últimos años distinciones para series y producciones iberoamericanas.

En ese contexto, la actriz balcarceña Camila Peralta recibió una nominación en la categoría Mejor Actriz Revelación por su destacada labor en la película «Nancy». Se trata de un reconocimiento significativo que la posiciona dentro de las nuevas figuras con mayor proyección en la escena audiovisual argentina.

El presente de Peralta confirma su crecimiento sostenido en el ámbito artístico. A la nominación se suma el éxito de la obra teatral «Suavecita», presentada en Capital Federal, y su actuación en «En el barro», trabajos que consolidan su perfil versátil y su proyección a nivel nacional.

Hasta el momento, la organización no ha dado a conocer la fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia de premiación. Mientras tanto, la nominación ya representa un importante logro tanto para la actriz como para la comunidad cultural de Balcarce.