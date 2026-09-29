Diego Cerone mantuvo un encuentro de trabajo con Diego Santilli y Ezequiel Galli

El presidente del PRO Balcarce, Diego Cerone, mantuvo un encuentro de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Ezequiel Galli.

Previamente, Cerone y Carolina Gízzi mantuvieron una charla de trabajo con Galli, quien tras su paso por la intendencia de Olavarría se incorporó a la función pública nacional como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, dentro del esquema de trabajo de Santilli.

Desde el PRO local señalaron que el encuentro permitió avanzar en la articulación de una agenda de gestión y de futuro para Balcarce, con el objetivo de acercar las propuestas del espacio a los distintos barrios de la ciudad.