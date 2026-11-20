Emerson Fittipaldi, una de las grandes figuras de la historia de la Fórmula 1, se encuentra en Argentina como invitado especial de las actividades por el 40° aniversario del Museo Fangio. El expiloto brasileño, campeón mundial en 1972 y 1974, protagonizó un emotivo encuentro en el auditorio del Automóvil Club Argentino (ACA), donde recordó su admiración por Juan Manuel Fangio y se refirió al presente y futuro de los pilotos sudamericanos en la máxima categoría.

La visita tiene un significado especial para el bicampeón, quien reconoció que Fangio fue uno de sus grandes referentes deportivos. «Juan Manuel Fangio, ‘El Maestro’, siempre fue mi ídolo y nos inspiraba a nosotros. Para América Latina tener un maestro como Fangio inspirándonos a todos era una ayuda muy importante», expresó durante la conferencia.

El encuentro contó con la presencia de autoridades del ACA y del Museo Fangio. Su presidente, Juan José Carli, adelantó que Fittipaldi será distinguido por el Municipio de Balcarce este sábado, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la institución.

Durante la actividad, el presidente del ACA, César Carman, le entregó al brasileño el carnet de socio honorario y un reconocimiento institucional.

El presente de los pilotos sudamericanos

Fittipaldi también analizó la actualidad de la Fórmula 1 y celebró la presencia de tres representantes sudamericanos: el argentino Franco Colapinto y los brasileños Gabriel Bortoleto y Rafael Cámara.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que deben afrontar los pilotos de esta región para llegar a la máxima categoría. En ese sentido, consideró que existe una resistencia dentro del automovilismo europeo y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para generar nuevas oportunidades.

«Es importante nuestra participación, la de América Latina. Durante casi diez años no tuvimos representación de Brasil y durante más de 20, de Argentina», señaló.

Además, destacó la importancia del karting como herramienta para detectar y desarrollar nuevos talentos. En ese marco, valoró los proyectos vinculados con la construcción de un nuevo kartódromo y los programas de apoyo impulsados por el Automóvil Club Argentino e YPF.

La posibilidad de un nuevo campeón sudamericano

Consultado sobre las posibilidades de que alguno de los actuales representantes de la región pueda consagrarse campeón mundial, Fittipaldi consideró que será un desafío complejo.

El brasileño explicó que actualmente el rendimiento de los equipos y las características de los autos tienen una incidencia determinante en los resultados, incluso por encima de la capacidad individual de los pilotos.

«Va a ser muy difícil, muy complejo, porque depende mucho de un equipo, del auto, mucho más que en nuestros días, cuando el valor del piloto era mayor que ahora», sostuvo.

Fittipaldi integra un grupo exclusivo de cuatro campeones sudamericanos de Fórmula 1, junto a Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Entre ellos acumulan 13 títulos mundiales, una marca que refleja la trascendencia de la región en la historia del automovilismo.

Su presencia en Argentina y, especialmente, su participación en los festejos por los 40 años del Museo Fangio, representan un nuevo reconocimiento al legado deportivo del quíntuple campeón mundial nacido en Balcarce.