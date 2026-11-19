Una dotación de Bomberos Voluntarios debió intervenir este jueves para asistir a dos jóvenes que se encontraban en la parte alta de la sierra La Barrosa y habían tenido dificultades para descender, ante la inminente caída de la tarde.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, los jóvenes habrían equivocado el camino al momento de intentar bajar de la sierra, situación que motivó el despliegue de los servidores públicos para llegar hasta ellos y brindarles asistencia.

El operativo estuvo a cargo del oficial Sebastián Montenegro, quien encabezó el ascenso de la dotación para concretar el rescate.

La intervención demandó algunos minutos y, finalmente, ambos jóvenes pudieron ser asistidos. Se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones.