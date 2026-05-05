Se realizará una capacitación para productores porcinos

El área de Bromatología, dependiente de la Dirección de Inspección General, organiza junto a instituciones locales y nacionales (Colegio San José, SENASA, Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa y UNICEN) una jornada de charlas dirigida a pequeños y medianos productores porcinos. La iniciativa tiene como objetivo promover mejores prácticas en la producción y generar conciencia sobre la prevención de la triquinosis.

La actividad se desarrollará el 13 de mayo a las 17:30 en la sede de la Fundación Balcarce de Lucha contra la Fiebre Aftosa, ubicada en calle 20 N° 583.

Durante el encuentro disertarán especialistas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, INTA y del área de Epidemiología del Hospital Subzonal “Dr. Felipe A. Fossati”.

La propuesta apunta a consolidar el trabajo conjunto entre instituciones y productores, con eje en el desarrollo del sector y el cuidado de la salud pública.