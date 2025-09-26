Carli continuará como presidente de la Fundación Fangio por tres años más

La Fundación Fangio renovó sus autoridades y confirmó la continuidad de Juan Carli como presidente del Consejo Administrativo por los próximos tres años. Lo acompañarán Mauricio Nigro como vicepresidente y Juan Martín Burgués en el rol tesorero.

En tanto, Florencia Romera y Fernando Barragán fueron designados como vocales titulares, mientras que Esteban Sergio Andrade ocupará el cargo de vocal suplente. Por otra parte, Oscar Zubiría, Micaela Olmos y César Romera desempeñarán el cargo de colaboradores.

