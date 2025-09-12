Castraciones: el quirófano móvil permanecerá otra semana en el barrio «El Cruce»

La Dirección de Inspección General informa que el quirófano móvil del área de Zoonosis continuará operando una semana más en las cercanías de la sociedad de fomento del barrio “El Cruce”.

La atención se brindará de lunes a viernes, entre las 7 y las 9 de la mañana.

Para acceder al servicio, es fundamental que los animales hayan cumplido un ayuno de entre 8 y 10 horas, condición necesaria para llevar a cabo las intervenciones de manera segura.

Asimismo, se recuerda que los perros deben ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deben trasladarse en jaulas, bolsos o cajas apropiadas. Estas medidas buscan prevenir inconvenientes y proteger tanto a los animales como al personal a cargo.