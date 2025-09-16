10.3 C
Balcarce
martes 16, septiembre, 2025
Catalina Pérez clasificada a la final de los Juegos Bonaerenses

Catalina Pérez alcanzó la clasificación a la final provincial de los Juegos Bonaerenses, luego de adjudicarse la competencia de Lanzamiento de Disco Sub-18, donde resultó ganadora con una marca de 15,39 metros.

La joven que representa a la Agrupación Atlética Carreras y Concursos (AACyC) Balcarce participó de la etapa regional que se disputó en el Estadio Atlético “Justo Román”, de Mar del Plata.

De esta manera, nuestra ciudad sumó otra deportista a la delegación que estará participando en la instancia decisiva entre el 12 y el 17 de octubre. Allí también lo harán otros dos representantes de ese nucleamiento atlético: Catalina Cervantes y Francisco Pérez, que se presentarán en la prueba de 10 km.

