Cerró Asistem Coop en Balcarce y comenzaron a enviar los telegramas de despido

A menos de tres meses de su inauguración, Asistem Coop cerró de manera definitiva su sede de Balcarce. En las últimas horas, Radio 100.9 tomó conocimiento de que varios trabajadores comenzaron a recibir los correspondientes telegramas de despido, confirmando el cese de actividades del establecimiento ubicado en la esquina de avenida San Martín y calle 105.

El espacio había sido inaugurado el pasado 11 de mayo con la intención de ofrecer distintos servicios de salud y prestaciones complementarias para la comunidad. Sin embargo, el proyecto no logró consolidarse y finalmente cesó su funcionamiento.

Según pudo saber este medio, el viernes el encargado del lugar les comunicó a los empleados que el 31 de julio finalizaba la relación contractual con la empresa. Mientras tanto, algunos profesionales continuaron atendiendo pacientes durante los últimos días.

Entre los factores que habrían incidido en el cierre, trascendió que la escasa demanda de pacientes provocó que algunos médicos especialistas, que tenían previsto atender determinados días en Balcarce, dejaran de concurrir por la baja cantidad de consultas.

Además, otra de las dificultades habría sido la escasa difusión de los servicios que ofrecía el denominado «policlínico». Muchos vecinos desconocían tanto la existencia del centro como la llegada periódica de profesionales de distintas especialidades.

Por otra parte, también trascendió que la Cooperativa de Electricidad habría intimado al propietario del inmueble por el pago del alquiler del local donde funcionaba el establecimiento, una situación que se sumó al complejo panorama que atravesaba la empresa.

De esta manera, el cierre de Asistem Coop pone fin a un proyecto que había generado expectativas por la incorporación de nuevos servicios de salud en la ciudad, pero que no logró alcanzar el volumen de actividad necesario para sostener su funcionamiento.